A perfuração do poço 3-SES-178 constatou a existência de reservatórios com espessura de 50 metros, com boas condições de permeabilidade e porosidade, confirmando as expectativas do projeto, afirmou a Petrobras.

O poço, informalmente conhecido como Moita Bonita-1, está localizado a 83 quilômetros da costa de Aracaju, em profundidade d'água de 2.800 metros, de acordo com o comunicado.