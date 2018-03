Petrobras divulga nomes dos desaparecidos no acidente A Petrobras divulgou os nomes dos quatro desaparecidos no acidente com um helicóptero ocorrido ontem na Bacia de Campos. São eles: Paulo Roberto Veloso Calmon, da BHS Helicópteros; Durval Barros da Silva e Guaraci Novaes Soares, da De Nadai Serviços de Alimentação; e Adinoelson Simas Gomes, da Petrobras. Uma vítima fatal já foi identificada como Marcelo Manhães dos Santos, da empresa Sparrows BSM Engenharia, e outros dois corpos foram encontrados dentro da aeronave, que está no fundo do mar, mas ainda não foram identificados. As equipes que socorreram o helicóptero no momento do acidente conseguiram resgatar 15 pessoas com vida. O co-piloto que conduzia o helicóptero, Sérgio Ricardo Muller, está internado no Hospital Municipal de Macaé. Os demais foram atendidos na hora. Segundo a estatal, as buscas continuam com "quatro embarcações equipadas com robôs submarinos para buscas no fundo do mar, oito embarcações de pesquisa de superfície e três helicópteros, além de duas aeronaves da Força Aérea Brasileira e um navio da Marinha". Os nomes das pessoas resgatadas com vida, além do co-piloto, são: Sérgio Ricardo Muller, Daniele Madureira Neto, Sandro Venâncio, Adriano de Souza Rodrigues, Alessandro Moraes Tavares, José Carlos Bezerra do Nascimento, Jefferson Lemos Macedo, Marcos Antonio Rodrigues, Jailson Moraes Bastos, Julio Ribeiro da Silva, Alessandro Gomes das Chagas, Valéria Cristina Taveiros, Sérgio Borges Cordeiro, Wilson Ferreira da Silva, Marcelo Pereira Maceira.