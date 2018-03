Petrobras diz que pediu dados de 60 mil à polícia de SP

A nota da Petrobras segue informando que o pedido de pesquisar os antecedentes criminais de funcionários e candidatos a emprego ?é um procedimento para garantir a segurança das instalações, das operações e das informações da companhia?. De acordo com a estatal, ?esta ação resultou, por exemplo, em 2009, na prisão de 38 fugitivos da Justiça?. Segundo a denúncia recebida pela corregedoria, os agentes da Divisão de Capturas da Polícia Civil eram obrigados pelos delegados a consultar as fichas, sob a ameaça de transferência. Ao Estado, o diretor da divisão, Sérgio Abadalla, disse que mandou parar as pesquisas porque seriam ?irregulares?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.