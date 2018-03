Petrobras é condenada a pagar R$ 6 mi por vazamento A Petrobras foi condenada a pagar R$ 6,09 milhões por vazamento de 18 mil litros de óleo no mar em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O valor deve ser corrigido da data do acidente, em 11 de março de 2000, até a do depósito para o Fundo de Reparação de Interesses Públicos Lesados.