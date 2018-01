Petrobras fará palestra dentro do game Second Life Nesta terça-feira, dia 6, a Petrobras irá promover um evento dentro do mundo virtual do game Second Life com o "Proxxima 2007 - Encontro Internacional de Comunicação Digital". O evento também acontece fisicamente nos dias 6 e 7 de março, em São Paulo. Patrocinadora do encontro, a Petrobras estará presente com um estande interativo na área de exposições, onde promoverá, no dia 6, a palestra "Tecnologia deixando de ser ficção", ministrada pelo especialista da área, Ricardo Pomeranz. Simultaneamente, a apresentação ocorrerá no auditório virtual da Petrobras criado dentro do Second Life. Não só os participantes do Proxxima, mas também aqueles que cadastrarem seu personagem virtual poderão participar. Basta ter um avatar criado no Second Life, acessar este site e preencher o formulário de inscrição. As vagas são limitadas. A iniciativa é o pontapé inicial para a criação de um espaço da Companhia no ambiente virtual. O mundo virtual do Second Life tem mais de 4 milhões de usuários e movimenta, aproximadamente, um mercado de US$ 500 mil por dia. Serviço Proxxima 2007- Encontro Internacional de Comunicação Digital Local: WTC São Paulo Av. Das Nações Unidas, nº 12.551 Tel: (11) 3055-8057 Dias: 6 e 7 de março, a partir das 9h30 Palestra: Tecnologia deixando de ser ficção Dia: 6 de março, das 13h10 às 14h10