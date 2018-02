Petrobras pode gastar até R$1,3 bi a mais com importação por parada na Repar--CBIE

O valor, calculado pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) a pedido da Reuters, representa cerca de 70 por cento do total que a Petrobras gastou mensalmente com importações de diesel e gasolina, em média, de janeiro a outubro, para dar conta do abastecimento dos dois produtos no país.

A conta considera que a produção da Repar continuará interrompida até o final de dezembro, previsão do sindicato que representa os trabalhadores na região, após o incêndio ocorrido no dia 28 de novembro.

A estrutura da unidade de destilação da Repar foi parcialmente danificada pelo incêndio e terá de ser reparada. A destilação é uma das primeiras etapas do processo de refino, fundamental para a produção de derivados.

Se a refinaria retomar a produção a partir de 14 de dezembro, conforme o previsto pela Petrobras, o dispêndio extra com a importação de gasolina e diesel será de 695 milhões de reais, de acordo com os cálculos o CBIE.

A Repar processa em torno de 200 mil barris de petróleo por dia. Uma fonte da estatal disse à Reuters que o abastecimento será compensado com importações na mesma proporção da produção de derivados.

Em nota na semana passada, a Petrobras confirmou que a refinaria "encontra-se parada, e os reparos à Unidade de Destilação estão em andamento".

Procurada nesta segunda-feira, a Petrobras não se manifestou sobre a estimativa do CBIE.

Um sindicato dos trabalhadores da refinaria disse nesta segunda-feira que planeja realizar uma greve para protestar contra supostas condições de insegurança na unidade atingida por um incêndio em 28 de novembro.

PREJUÍZO

A analista Luana Furtado, do CBIE, baseou a estimativa na produção acumulada de diesel e gasolina de janeiro a outubro na Repar para calcular o impacto das importações extras no caixa da estatal.

Neste período, a refinaria produziu em média 101 mil barris de óleo diesel e 59 mil barris de gasolina por dia, volume que supera a importação média brasileira de gasolina de janeiro a outubro, de 55,6 mil barris por dia, segundo o CBIE.

O gasto da estatal neste mesmo período com importações dos dois produtos foi da ordem de 1,8 bilhão de reais por mês para abastecer todo o país. Deste total, a Petrobras teve perdas da ordem de 300 milhões de reais por mês por não repassar na íntegra as variações do preço internacional ao mercado doméstico, de acordo com dados do CBIE.

O acidente aumenta a pressão financeira sobre a Petrobras, uma vez que a demanda doméstica por combustíveis ultrapassa a capacidade de suas 13 refinarias no país, e as políticas de preços de combustível do governo levam a companhia a vendê-los internamente com prejuízo.

A política de preços é em grande parte responsável por perdas de cerca de 30 bilhões de reais nas divisões de refino e abastecimento da Petrobras desde o início de 2012.

As importações da Petrobras também têm contribuído fortemente para o fraco desempenho da balança comercial brasileira este ano.

ABASTECIMENTO

A Petrobras está trabalhando com distribuidores de combustíveis para assegurar o abastecimento de gasolina, diesel e outros combustíveis que são fornecidos aos clientes da refinaria, particularmente no Sul do país.

Representantes do sindicato que representa os trabalhadores da Repar estimaram que a refinaria poderá ficar fechada por pelo menos um mês da data do incêndio.

A produção da Repar abastece 85 por cento dos mercados de Santa Catarina e Paraná e parte de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

(Com reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier)