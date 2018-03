Petrobras pode ser liberada de meta fiscal já em 2009

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 --a ser encaminhado ao Congresso na quarta-feira-- já excluirá a empresa da obrigação de contribuir para o superávit primário a partir do próximo ano.

Mas o governo estuda encaminhar um segundo projeto ao Congresso alterando a LDO deste ano e dispensando a Petrobras da economizar recursos já em 2009, em meio à crise financeira internacional.

"A ideia é liberar a empresa para fazer investimento", afirmou a fonte, que pediu para não ser identificada. "É provável que valha já para 2009."

A LDO de 2009 prevê que as estatais devem cumprir um superávit primário de 21,6 bilhões de reais este ano, dos quais 14,8 bilhões de reais correspondem à meta da Petrobras. Os recursos devem ser poupados pelas empresas, e não podem ser investidos.

A dispensa da Petrobras significa que a empresa elevaria em quase 25 por cento seu potencial de investimento no ano --atualmente previsto em 28,6 bilhões de dólares (cerca de 63 bilhões de reais)-- em um momento em que a forte queda da arrecadação de impostos tem sido um obstáculo à aceleração de obras públicas.

A medida, na prática, também implicaria uma menor velocidade de queda da dívida pública federal. A dívida líquida chegou ao final de fevereiro a 37 por cento do Produto Interno Bruto e a projeção do Banco Central é que ela encerraria o ano a 35 por cento do PIB.

(Reportagem de Isabel Versiani)