PETROBRAS registra aumento nas vendas de combustíveis em março

"Em janeiro e fevereiro, tivemos queda, mas agora volta a subir", disse ele em entrevista a jornalistas, concordando que a alta pode sinalizar uma melhora do mercado.

Gabrielli disse também que a Petrobras observa o comportamento das cotações do petróleo no mercado internacional para decidir sobre uma possível redução de preços no mercado interno. Mas ele ressaltou que ainda é preciso ter indicações de "uma certa estabilização", para que seja tomada qualquer decisão.

"Nós sempre dissemos que a possibilidade de redução ou não depende do movimento do mercado internacional, e o movimento aparentemente aponta para uma certa estabilização", afirmou Gabrielli, durante o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, no Rio.

Mas o presidente da Petrobras frisou que ainda não está claro quando os preços se estabilizarão no mercado internacional.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não vamos ajustar pelo preço presente, só pelo preço futuro."

Questionado sobre uma pressão dos caminhoneiros para redução do preço do óleo diesel, Gabrielli disse não saber sobre o assunto.

Ele afirmou que a Petrobras não vende diretamente para os caminhoneiros, mas sim para as distribuidoras, e por isso não teria notado pressão para a redução de preços.

A mídia noticiou nesta quarta-feira que, após uma reunião com caminhoneiros, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, teria indicado que o governo reduziria o preço do diesel.