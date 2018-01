Petrópolis, a ‘mais conectada’, tem quiosques com web na rua Petrópolis é uma "cidade média", como a definem seus moradores. Com 330 mil habitantes, o município serrano do Rio de Janeiro fundado por D. Pedro II descobriu nos serviços virtuais ao cidadão uma forma de desburocratizar, acabar com filas e facilitar a entrada dos cidadãos no mercado de trabalho. Segundo estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), a prefeitura local é a que possui o governo eletrônico mais desenvolvido do País. Quem chega à cidade e pára no centro, logo já percebe que há alguma coisa diferente. Na Praça D. Pedro, a mais conhecida, um quiosque – muito parecido com uma guarita de segurança – guarda um terminal de internet conectado a uma impressora. Iguais a ele, existem outros 14, onde a população pode interagir de graça com prefeitura pela web. Desde 2001, quando recebeu um financiamento do BNDES de 3,5 milhões, a prefeitura da cidade busca levar seus serviços para a internet. "As coisas foram acontecendo. Quando assumi a prefeitura, a tecnologia estava desatualizada. E aí começamos a investir e a ter ter mais controle sobre os gastos, entramos na internet...", diz o prefeito, Rubens Bontempo (PSB-RJ). O primeiro serviço online foi em 2002. Ele permitia a empresários fazer, pela internet, a consulta prévia, necessária para saber se uma empresa pode ser instalada em determinado endereço. Hoje, ao contrário da maioria das cidades – onde pode levar meses –, é possível conseguir o alvará de funcionamento em 24 horas para atividades sem risco. O pedido é feito pela internet. "Essa rapidez ajuda, fica mais fácil de trabalhar. Você não precisa cancelar seus planos de investimento pela falta de um documento", afirma o proprietário da rede de supermercados local Celma, Gustavo Rodrigues, de 32 anos. Ele também utiliza outro serviço da prefeitura pela internet, o balcão de emprego municipal. "Cerca de 80% dos meus funcionários são do balcão." O repositor Diego de Souza Ribeiro, de 25 anos, foi um dos contratados. Ele nem sabia que seu currículo iria cair na internet. "Entreguei o currículo na secretaria de trabalho (a responsável pelo serviço também aceita currículos em papel) e eles me cadastraram. O serviço é bom, tem várias oportunidades." Para o balcão virtual ter oportunidades, foi feito um acordo com as empresas locais que ganham incentivos fiscais. "Essas empresas, em contrapartida, precisam contratar um número determinado de funcionários na cidade. E eles saem do balcão", explica a secretária de Planejamento, Maria Cristina Franca Melo. Além de empresários e cidadãos que estão à procura de emprego, pais de alunos que querem matricular seus filhos na rede municipal de ensino vão ao site da prefeitura para dar entrada no processo (a pré-matrícula). Depois, o resultado com o nome da escola na qual a criança irá estudar é divulgada na internet e, só aí, os pais tem de ir pessoalmente à escola para levar a documentação de matrícula. Segundo a secretária de educação Samara Brito, além de evitar filas, o processo informatizado permite à prefeitura conhecer melhor a demanda para ajudar na distribuição das vagas. "Também temos um serviço de pré-matrícula pelo telefone. Mas a internet é mais usada."