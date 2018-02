Pezão diz que anunciará em janeiro novas UPPs

"Vamos apresentar em janeiro um plano de ocupações até 2020, mostrando um cenário para frente, que não é só para as Olimpíadas. Muitos adversários julgam e jogam que a política de segurança é só para os grandes eventos. E o que o governador colocou desde o primeiro momento: nós queríamos os jogos aqui para trazer a paz. Mas queremos a paz permanente, o transporte permanente, queremos deixar legados. A gente vai mostrar", disse Pezão.

Ao ser perguntado se pretende manter no cargo o atual secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, caso seja eleito, Pezão disse que ainda é cedo para isso. "É cedo. Vamos continuar com as UPPs. Vai continuar a política de segurança firme".

Foram inauguradas nesta segunda as UPPs do Complexo do Lins e do Camarista Méier. As duas unidades contarão com 480 policiais, que atenderão cerca de 25 mil moradores de 16 favelas da zona norte.