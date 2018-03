Pezão encontra policiais civis em greve no RJ Os policiais civis em greve no Rio de Janeiro se reúnem com o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) na manhã desta quinta-feira, 22. Ao chegar ao Palácio Guanabara para a reunião com o governador, o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol), Francisco Chao, disse que está atendendo "a uma convocação do governo do Estado".