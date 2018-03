Pezão tem plano pronto para novas UPPs em 2015 O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) disse, nesta segunda-feira, 12, que deixará plano pronto de ocupação de favelas para novas unidades de polícia pacificadoras e também de contratação de policiais militares necessários para cada uma delas para ser implementado por ele, caso seja eleito, ou pelo próximo governador. Pezão também anunciou a construção da Cidade da Polícia Militar no terreno do antigo 24.º Batalhão de Infantaria Blindada do Exército, na Maré. Orçado em R$ 220 milhões, a licitação já foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e, segundo Pezão, as obras deverão começar até o fim deste semestre.