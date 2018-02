PF abre inquérito para apurar vazamento de óleo

"Queremos esclarecer se a causa do acidente foi falha humana ou mecânica, por fadiga de algum equipamento", afirmou o delegado Fábio Scliar, chefe da Delemaph. A partir de amanhã, ele vai tomar o depoimento do comandante do navio-plataforma, um indiano, e de outros funcionários da Modec.

Scliar também quer esclarecimentos dos operadores da Hidroclean, empresa contratada pelo Modec para cuidar do acidente ambiental. "Tenho dúvidas se eles utilizaram a melhor técnica. A Hidroclean não fez a coleta do óleo que vazou, mas sim a dispersão. Ou seja, espalhou o óleo no mar", afirmou. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) ainda está avaliando o impacto ambiental para determinar o valor da multa que a Modec terá de pagar.

Maranhão. A operação de retirada de 2,5 mil toneladas de óleo diesel e óleo bruto que estão nos tanques de combustível do supergranelerio Vale Beijing, que sofreu avarias no casco e ameaçava ter sua carga vazada para o mar perto de São Luís (MA), foi suspensa a pedido da operadora do navio, a sul-coreana STX Pan Ocean.

O motivo é que alguns equipamentos necessários para a realização da operação ainda não chegaram à Baía de São Marcos. Ontem, uma reunião entre técnicos do Ibama, Capitania dos Portos do Maranhão (CP-MA), do armador sul-coreano e da empresa de salvamento marítima holandesa Smit serviu para definir uma data para a simulação da operação de transferência do combustível para uma balsa e marcar a operação. / CLARISSA THOMÉ e ERNESTO BATISTA, ESPECIAL PARA O ESTADO