PF apreende 35 mil micropontos de LSD no Rio A Polícia Federal apreendeu ontem, em um hotel no Flamengo, na zona sul do Rio, 35 mil micropontos (papéis) de LSD. Segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a droga está avaliada em R$ 1 milhão e seria distribuída no Estado do Rio e em Santa Catarina. É a maior apreensão de LSD no Estado este ano.