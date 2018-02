PF apreende 4 em operação contra neonazistas em MG A Polícia Federal apreendeu hoje quatro jovens durante operação em Minas Gerais para desmantelar célula do movimento neonazista brasileiro. De classe média e com pouco mais de 20 anos, eles foram indiciados por prática de crime de ódio e divulgação de conteúdo racista e neonazista pela internet. A "Operação OPA" (ódio e preconceito por acesso à Internet) descobriu que os suspeitos mantinham uma comunidade no site de relacionamentos Orkut. Por meio do grupo, de acordo com o delegado Marinho da Silva Rezende, os jovens pregavam a "supremacia branca" e difundiam mensagens preconceituosas e ofensivas contra negros e judeus.