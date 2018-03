PF apreende 500 caminhões com madeira clandestina no Pará A Polícia Federal apreendeu na quarta-feira o equivalente a 500 caminhões cheios de madeira retirada ilegalmente no Pará, numa das maiores operações já feitas contra o desmatamento na Amazônia. A ação ocorre semanas depois da divulgação, em janeiro, de dados que apontavam para uma aceleração na destruição da Amazônia em relação a agosto, após três anos de declínio. A notícia provocou divisões no interior do governo federal. Ambientalistas dizem que agropecuaristas compram por preços baixos as terras que são devastadas pelos madeireiros. O Ministério da Agricultura afirma que não há provas de ligação recente entre o desmatamento e o avanço da fronteira agrícola na Amazônia. Cerca de 140 agentes invadiram oito serrarias no município de Tailândia, 280 quilômetros a sudeste de Belém. Eles confiscaram 10 mil metros cúbicos de madeiras tropicais extraídas ilegalmente, segundo Ivanette Motta, porta-voz do Ibama. "É uma das maiores operações já feitas contra as serrarias", disse Motta. Tailândia, com 140 serrarias, está no epicentro de uma intensa disputa por terras e recursos naturais na Amazônia, o que frequentemente envolve a ação de pistoleiros. É um dos municípios mais violentos do Brasil (em termos de mortes per capita), segundo dados oficiais recentes. A polícia também destruiu 43 fornos usados para fazer carvão vegetal e deteve várias pessoas para interrogatórios.