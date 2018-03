PF apreende 590 quilos de maconha no Rio Paraná A Polícia Federal apreendeu ontem 593 quilos de maconha que estavam em uma embarcação no Rio Paraná, no Estado do Paraná. A apreensão foi feita durante operação de rotina. Os menores paraguaios J.C.O. e M.A.V foram presos na ocasião. Os presos, a embarcação e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra.