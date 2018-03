PF apreende cerca de 7 toneladas de maconha em SP

Agentes da Polícia Federal apreenderam, ontem à noite, pelo menos 7 toneladas de maconha durante abordagem a um caminhão Mercedes Benz na Rodovia Fernão Dias, no trecho de Guarulhos, região leste da Grande São Paulo. Com uma placa "Trânsito Livre" fixada na cabine, o caminhão transportava cerca de 160 tijolos de maconha, cada um pesando aproximadamente 45 quilos. A droga estava escondida em caixotes de madeira vazios, tudo coberto por uma lona. As embalagens de maconha continham os seguintes dizeres: "Producción del Paraguay", Propiedad del Penito". O motorista, cujo nome ainda não foi informado pela PF, afirmou aos policiais que não sabia que havia droga no caminhão e que teria sido contratado para fazer o frete. O caminhão e a droga foram encaminhados à sede da Superintendência da Polícia Federal na Lapa, zona oeste da capital paulista.