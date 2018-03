PF apreende drogas e armas em ônibus de idosos no RJ A Polícia Federal (PF) apreendeu hoje um carregamento de drogas e armas no tanque de combustível de um ônibus de turismo que transportava um grupo de idosos de Foz do Iguaçu (PR) para o Rio. Três acusados foram presos. A PF apresentou 40 pistolas, 9 fuzis, 1 metralhadora ponto 30, munição e grande quantidade - o peso não foi revelado - de haxixe e cocaína apreendidos no tanque. Segundo a PF, o carregamento abasteceria favelas do Rio. De acordo com a investigação, cada turista pagou 80 reais por um pacote de turismo para conhecer o Cristo Redentor e o Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP), de onde retornariam para o Jardim América, em Foz do Iguaçu. Eles foram enganados e passaram o dia na Superintendência Regional da PF, prestando esclarecimentos. Segundo a PF, os turistas foram usados como fachada pela quadrilha. A prefeitura do Rio disponibilizou um hotel para o grupo passar a noite, de acordo com a PF. O retorno para Foz do Iguaçu está previsto para amanhã. A quadrilha começou a ser investigada no ano passado, após apreensões. Foram presos, sob as acusações de tráfico de drogas e de armas, Sérgio de Vargas e os irmãos Jaílson e Denílson Cruz da Silva. Segundo a PF, eles integravam uma quadrilha que já havia usado o mesmo método em outras ocasiões para abastecer favelas cariocas. O País de onde teriam sido enviadas as drogas e as armas "ainda não foi levantado" pela PF.