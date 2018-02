PF apreende ecstasy e lança perfume em Sorocaba

O brasileiro, de 48 anos, transportava os lança perfumes em sua bagagem pessoal. Eles entregariam o material a uma pessoa que os esperava no Rio. O brasileiro tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. Eles foram levados para uma unidade prisional da região. Os nomes não foram divulgados.

Travesseiro

A PF prendeu também uma jovem de 22 anos que levava dois quilos de cocaína no interior de um travesseiro que usava para dormir, no interior de um ônibus que seguia de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo. Policiais rodoviários que faziam fiscalização de rotina no ônibus notaram que havia algo sólido no travesseiro da passageira. Ao abrir a costura, encontraram dois tabletes contendo a cocaína. Ela confessou que receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga. A suspeita foi presa. A autuação é feita pela PF por se tratar de tráfico internacional de entorpecentes.

FIM.

