PF apreende mais de 3 tonelada de cocaína em Santos

Segundo a PF, o objetivo foi desarticular um esquema que utilizava contêineres para o transporte de cocaína que partiam do Porto de Santos/SP para a Europa, Cuba e África. As organizações criminosas eram investigadas desde 2013 no âmbito das Operações Hulk e da Operação Oversea.

A droga era colocada em mochilas e sacolas que eram inseridas nos contêineres por empregados particulares, sem o conhecimento dos donos das cargas ou dos navios. A droga seguia então junto com um lacre clonado. No local de destino, membros da organização criminosa rompiam os lacres, recuperavam a cocaína e colocavam os lacres clonados, para não gerarem suspeitas.

Operações

A Operação Hulk visava um grupo na capital paulista que realizava a compra da droga na Bolívia e a transportava para o Brasil pela fronteira com o Paraguai, realizando a remessa para a Europa pelo porto de Santos.

A Operação Oversea tinha como foco, um grupo que operava as inserções ilícitas da droga em cargas que partiam do Brasil pelo porto. No momento de exportação, os contêineres eram carregados em locais privados conhecidos como REDEX - Recintos Alfandegários de Exportação, onde eram lacrados e encaminhados ao porto para embarque.