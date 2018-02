PF apreende R$ 320 mil e lixo hospitalar em Fortaleza

Uma das buscas foi realizada na residência do sócio administrador da empresa Tex Port, responsável pela exportação dos tecidos hospitalares, com sede nos Estados Unidos, além de outras empresas de sua família que estariam envolvidas na comercialização desses materiais. O empresário foi notificado da determinação judicial para apresentar seu passaporte em vinte e quatro horas e não se ausentar do Estado do Ceará sem autorização do juízo competente.