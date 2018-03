PF combate desvio de verba e câmbio ilegal no Nordeste A Polícia Federal realiza nesta terça-feira, 4, uma operação contra o desvio de recursos públicos nas cidades de Tanque d''Arca e Piaçabuçu, no Estado de Alagoas. A soma dos desvios pode chegar a R$ 5 milhões, segundo as investigações.