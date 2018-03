PF cumpre 19 mandados de prisão por fraudes em RO

As investigações da operação "8666", em Guajará-Mirim, tiveram início ainda no ano passado. Os policiais federais encontraram fraudes nas licitações das reformas de um posto de saúde e de uma creche da cidade financiadas com recursos do governo federal. De acordo com as informações da PF, alguns dos empresários envolvidos nos dois casos levaram à descoberta de outras fraudes em licitações realizadas pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), dessa vez na cidade de Nova Mamoré. A segunda operação revelou irregularidades nos contratos de obras localizadas no assentamento Pau-Brasil.

No total, 120 policias federais dos Estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e 13 servidores da Controladoria Geral da União (CGU) participaram das duas operações. Além dos 19 mandados de prisão expedidos, a PF cumpriu outros 25 mandados de busca e apreensão.