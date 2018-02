PF descobre esquema de fraude contra INSS no RS A Polícia Federal desmontou uma organização especializada em fraudar o INSS, nesta quinta-feira, 29, no Rio Grande do Sul. A investigação descobriu que um grupo formado por advogados, contadores e despachantes inseria dados falsos no sistema da Previdência, como registro de vínculo empregatício de trabalhador aliciado para o esquema com empresa fictícia. Em outra etapa, os envolvidos requeriam e obtinham benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por tempo de contribuição. Uma estimativa inicial indica que foram desviados cerca de R$ 3 milhões.