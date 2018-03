PF detém cinco imigrantes irregulares no centro de SP A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou ontem, a Operação Centro para retirar das ruas da região central de São Paulo os imigrantes em situação irregular. De acordo com a PF, foram encaminhados à Superintendência da entidade, 174 estrangeiros, a maioria africanos, para verificar a legalidade da permanência no Brasil. Desse total, 5 foram presos em flagrante, sendo três por falsificação de documentos, um por ocultação de estrangeiros e um por ter em sua posse cerca de US$ 8 mil, não declarados. Outros 29 estrangeiros que estavam no País como permanentes foram autuados por não terem comunicado mudança de endereço e 47 autuados por estarem clandestinos (ilegais e irregulares). Esta é a segunda operação de grande porte da Delegacia de Imigração realizada em 2008 com o mesmo objetivo. Na anterior, deflagrada no dia 29 de janeiro, foram fiscalizados 81 imigrantes na mesma região da cidade.