PF diz que reunião com superintendente foi pedido de Moraes e que não antecipou operação

BRASÍLIA - Por meio de nota, o Departamento de Comunicação da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo informou que o encontro realizado entre o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, e o superintendente regional da Polícia Federal em São Paulo, Disney Rossetti, na última sexta-feira, 23, dois dias antes de ter dado a polêmica declaração de que haveria uma nova fase da Operação Lava Jato nesta semana, foi um pedido feito pelo ministro no dia 16 de setembro.

"Inicialmente marcada para as 10h, a reunião foi remarcada para o período da tarde. Foram discutidos assuntos pertinentes às atividades da Polícia Federal nesta circunscrição, sobretudo aqueles que afetam a segurança pública local, como o combate ao contrabando e descaminho, o tráfico de drogas e armas, além do controle de segurança privada", explicou a superintendência.

Na nota, o órgão ressaltou que a "Superintendência Regional em São Paulo segue o padrão de compartimentação de informações da Polícia Federal e não antecipa suas atividades operacionais a ninguém que não esteja diretamente envolvido em sua execução". Na última segunda-feira, 26, a Polícia Federal já havia emitido nota para informar que o Ministério da Justiça não foi avisado sobre o conteúdo da Operação Omertà, deflagrada nesta segunda e cujo alvo principal é o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antonio Palocci. Porém, sugeriu ao titular da pasta, Alexandre de Moraes, que não se ausentasse de Brasília, pois o caso poderia demandar sua atuação.

Participantes. Segundo a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, o encontro entre Moraes e Rossetti contou com diversos representantes da organização. "Participaram do evento o Superintendente Regional, o Delegado Regional Executivo, o Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, além dos chefes das delegacias especializadas de Repressão a Drogas, Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, Repressão aos Crimes Fazendários e Controle de Segurança Privada", diz a nota. "Também estiveram presentes na mesma reunião representantes de delegacias descentralizadas da PF em Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, além da chefe do Setor de Inteligência Policial. Em videoconferência, encontravam-se os responsáveis pelas demais delegacias descentralizadas no interior e dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos."