PF diz que Youssef passa bem; ministro da Justiça se diz preocupado com boatos O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse neste domingo estar preocupado com os boatos que circulam nas redes sociais, especificamente envolvendo a saúde do doleiro Alberto Youssef, envolvido na operação Lava Jato, da Polícia Federal.