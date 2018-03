PF e Anatel fecham rádios piratas no norte de Minas A Policia Federal, em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), deflagrou ontem a Operação Livre Frequência II na região de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, para combater rádios piratas. Todas as rádios fechadas não possuem a autorização do órgão competente, por esta razão foram lacradas e os transmissores apreendidos. A PF não informou o número de rádios que foram fechadas.