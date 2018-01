PF e Anatel fecham TV a cabo clandestina no Rio

Agentes da Polícia Federal (PF) e da Anatel fecharam, na tarde desta quarta-feira, 3, uma estação clandestina de TV a cabo em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A investigação já havia levado à prisão de uma pessoa, na última segunda-feira, por furto de energia elétrica. Outras duas pessoas foram presas em flagrante. O esquema consistia na captação irregular de sinais de TV e sua retransmissão, via cabo, para os bairros de Goitacazes, Donana e Tocos. Ao todo, eram retransmitidos 23 canais (Globo, Record, Cartoon, Jetix, ESPN Brasil, SportTV, TNT, Telecine Pipoca, Telecine Action, Multishow, Discovery, Premiere Combate, Rith, SBT, Bandeirantes, Rede Vida, E+, Rede TV!, Futura, Canção Nova, Gazeta e Rede Mulher). No local foi apurado que a estação contava com mais de 500 assinantes e que cobrava R$ 30 por ponto e R$ 60 para instalação. Foram apreendidos moduladores, utilizados pela retransmissão.