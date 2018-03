PF e FBI prendem quadrilha que fraudava investidores A Polícia Federal desmontou nesta segunda-feira, em operação coordenada com autoridades norte-americanas, uma quadrilha internacional que lucrou mais de 50 milhões de dólares e usava o país como base para aplicar golpes em investidores estrangeiros no mercado de ações. Os três líderes do grupo eram estrangeiros, segundo a PF, que preferiu não identificar a nacionalidade deles. Um dos chefes da quadrilha foi preso no Brasil e outras 14 pessoas também foram detidas no país. Em Miami, o FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, deteve dois brasileiros. O golpe funcionava com sites forjados e com operadores de telemarketing que entravam em contato com investidores estrangeiros donos de ações consideradas de segunda linha no exterior, oferecendo um negócio com "condições irrecusáveis", de acordo com a PF. As autoridades não informaram como os criminosos obtiveram esses contatos. "(As vítimas eram) tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, estrangeiros. Normalmente pessoas que não residiam nos Estados Unidos... então não tinham tanto conhecimento do mercado norte-americano", disse a jornalistas Karina Murakami Souza, delegada da PF coordenadora da investigação. O lucro dos golpistas era obtido com a cobrança antecipada de taxas e comissões, e a PF estima que o lucro da quadrilha tenha ultrapassado os 50 milhões de dólares ao longo de cinco anos de atuação, sendo três deles no Brasil. As vítimas são originárias de Inglaterra, Espanha, Austrália, Estados Unidos e de alguns países da Ásia, segundo a PF. O delegado regional de combate ao crime organizado da PF, Mario Menin Júnior, disse acreditar que a quadrilha tenha optado por se instalar no Brasil porque isso dificultaria o rastreamento pela polícia norte-americana. O dinheiro era trazido para o Brasil por doleiros e lavado através da compra de imóveis. Foram apreendidos 17 veículos, entre os quais carros de luxo, 17 armas, computadores, documentação e uma quantia no valor de pouco menos de 1 milhão de reais, dividida em moeda nacional e estrangeira. Segundo as autoridades, uma base da quadrilha também foi montada em Buenos Aires. David Brassanini, adido do FBI no Brasil, disse que a polícia federal norte-americana tem mantido contato com as autoridades argentinas. No fim da tarde, a PF mantinha a busca por outros envolvidos. Foram emitidos, ao todo, 30 mandados de prisão no Brasil na chamada Operação Pirita.