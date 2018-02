PF faz ação contra grupo supostamente ligado ao CV

"O que observamos nesta operação é a chegada do crack no interior do Rio", afirmou o delegado. As investigações, iniciadas há nove meses, já resultaram na prisão em flagrante de 4 suspeitos e na apreensão de 500 gramas de crack em Queluz, São Paulo, todas no último dia 19. O entorpecente viria de Taubaté, interior de São Paulo, e Minas Gerais. A quadrilha estaria envolvida ainda com o furto de automóveis e roubo de cargas.