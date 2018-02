PF faz ação contra pedofilia em 20 Estados e no DF A Polícia Federal cumpre desde as primeiras horas de hoje 92 mandados de busca e apreensão em 20 Estados e no Distrito Federal dentro da Operação Turko, destinada a combater o crime de pornografia infantil na internet. Cerca de 400 policiais estão mobilizados nas ações. Segundo informou a PF, dezenas de suspeitos usavam comunidades em um site de relacionamentos para troca de material de pornografia infantil.