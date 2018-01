PF fecha rádio pirata em Carapicuíba A Polícia Federal fechou na manhã desta terça-feira uma rádio clandestina que funcionava sem autorização da Anatel, no bairro de Parque da Roseira, Carapicuíba, na Grande São Paulo. A Rádio Reviver em Cristo, que tinha programação religiosa, estava em pleno funcionamento na freqüência de 104,5 Mhz, e, segundo a PF, teve apreendidos seu transmissor e equipamentos que colocavam a rádio no ar. O proprietário da rádio não foi encontrado e não houve prisões no local.