PF indicia 50 suspeitos de ligação com o PCC no MT A Polícia Federal (PF) de Mato Grosso concluiu o principal inquérito resultante da Operação Fronteira Branca, que combate o tráfico internacional de entorpecentes, e prendeu 50 pessoas, entre elas um policial civil. Durante as investigações foram identificados, a partir de um boliviano suspeito de fornecer cocaína para grupos brasileiros, seis quadrilhas formadas por traficantes brasileiros em associação com fornecedores bolivianos e, em um dos grupos, supostos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), de acordo com a PF. Todos foram indiciados pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes, com penas que variam de 5 a 15 anos de prisão, segundo a PF. Entretanto, alguns deles ainda vão responder por outros crimes.