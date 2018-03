PF indicia Dantas e 9 funcionários do Opportunity, diz advogado A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira o banqueiro Daniel Dantas e outros nove funcionários do grupo Opportunity por gestão fraudulenta e formação de quadrilha, disse o advogado Nélio Machado, após um depoimento de mais de cinco horas de seu cliente na sede da PF na capital paulista. Dantas, disse Machado, saiu sem responder às perguntas relacionadas ao inquérito que investiga a Operação Satiagraha, desencadeada na semana passada pela PF. Nas outras duas vezes em que compareceu para depôr, o dono do grupo Opportunity também permaneceu em silêncio. Na quinta-feira, o juiz federal Fausto Martins De Sanctis, da 6a Vara Criminal de São Paulo, aceitou denúncia contra o banqueiro por suspeita de tentar subornar, por meio de dois intermediários, um delegado da PF. Além de indiciar Dantas por gestão fraudulenta e formação de quadrilha, a PF acusa o banqueiro de oferecer 1 milhão de dólares a um delegado para fazer com que os nomes dele e de outras duas pessoas fossem excluídos das investigações. Dantas também queria que a polícia abrisse inquérito contra um antigo adversário. Dantas também é suspeito de encomendar o monitoramento de telefonemas de ex-integrantes do governo, como o ex-ministro Luiz Gushiken, por meio da empresa Kroll. Preso duas vezes na semana passada, quando foi deflagrada a operação Satiagraha da PF, ele foi libertado por um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. (Reportagem de Maurício Savarese)