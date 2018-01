PF investiga fraude em prova da OAB-MG

A Polícia Federal instaurou inquérito para investigar fraude no último exame da seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O exame foi realizado em abril e maio deste ano com participação de cerca de 8 mil candidatos. Durante a 2ª etapa da prova, em 20 de maio, um fiscal encontrou uma "cola" com resposta da questão de prática de direito do trabalho. A OAB-MG considera que não há motivo para o cancelamento do exame.