PF investiga remessas ilegais feitas por empresa do RJ A Polícia Federal do Rio de Janeiro deflagrou hoje a Operação Tango Bravo, para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A PF investiga uma empresa carioca especializada na venda de pacotes turísticos para estrangeiros que manteria contas bancárias não declaradas no exterior.