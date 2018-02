PF monta operação de guerra para júri de assaltante

Acusado de participar de roubos a banco e carros-forte em 11 Estados, Alemão está detido na Penitenciária Federal de Mossoró (RN) desde o ano passado. Ele será transportado para São Paulo em um avião da polícia. Alegando motivos de segurança, a PF não informou o horário do voo nem a forma como Gilmar será levado a Santo André. O julgamento está previsto para começar às 13 horas.

Porém, a operação não deve afetar o funcionamento do restante do Fórum nem dos edifícios vizinhos - prefeitura e Câmara Municipal. Para montar o esquema de segurança, agentes visitaram o local diversas vezes ao longo da semana, tiraram fotografias, estudaram as possíveis rotas de fuga e se reuniram com juízes e promotores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.