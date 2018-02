PF-PE prende traficante que ingeriu cápsulas de cocaína O holandês Melvin Arcenio Veldbloen, 34 anos, foi preso na noite de ontem no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife, quando tentava embarcar para Lisboa com 67 cápsulas, contendo cocaína, no estômago. Ele aparentava nervosismo e agentes da Polícia Federal (PF) o submeteram a um escaneamento, detectando a existência de diversos invólucros cilíndricos que ele havia expelido naturalmente - um total de 25 - e se encontravam na sua cueca.