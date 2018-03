PF prende 14 envolvidos com pornografia infantil

A Polícia Federal prendeu em flagrante 14 pessoas acusadas de envolvimento com pornografia infantil na madrugada desta sexta-feira, 7. A "Operação Infância Segura", de combate à difusão de imagens de crianças e adolescentes na internet, ocorreu em nove Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará e no Distrito Federal.

Dois menores de 18 anos também foram apreendidos pelo porte de imagens de pornografia infantil. De acordo com os policiais federais, a posse do material é prevista como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Além das prisões, a PF cumpriu 26 mandados de busca e apreensão. Com os acusados, os policias encontraram as imagens criminosas em discos rígidos de computador e outras mídias.