PF prende 15 pessoas em operação contra pirataria na internet Cerca de 350 agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã desta segunda-feira, 16, a operação I-Commerce, com o objetivo de reprimir a pirataria praticada por meio de sites pessoais e de leilões virtuais. Seis pessoas já foram presas em São Paulo e nove no Rio Grande do Sul. Eles serão indiciados no artigo 184 do Código Penal - violação de direitos autorais com intuito de obter lucro -, em penas que vão de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. Entre os presos em São Paulo, estão Maria Graziela Moraes Cherubin e Caíque Magalhães Cavalcante. Rafael de Camargo Rodrigues foi indiciado e responderá em liberdade. Foram apreendidos em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, cerca de duas mil mídias, entre DVDs e CDs. Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em oito cidades: Porto Alegre, Guaíba, Harmonia, São Sebastião do Caí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, São Borja e dois em Horizontina. Os criminosos envolvidos têm idades entre 18 e 30 anos e são, na maioria, estudantes de classe média. No Estado, 50 policiais federais participam da operação. Investigações A operação é resultado de investigações policiais iniciadas há quatro meses a partir de representações encaminhadas por associações protetoras de direitos autorais (ABES, ADEPI e APDIF) ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNCP). Essas representações informavam que os envolvidos, cujas identidades foram detectadas por meio de trabalhos de campo, comercializavam, por intermédio da rede mundial de computadores, produtos de origem estrangeira: aplicativos, jogos, músicas, filmes e seriados. Segundo a PF, os agentes irão cumprir 79 mandados de busca e apreensão em 13 Estados -Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio e Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com investigações da PF, pelo menos 81 pessoas estariam envolvidas no esquema. O nome da operação está relacionado ao comércio eletrônico (e-commerce) praticado na internet. Entretanto, como no caso das investigações, trata-se de comércio ilegal pela internet, daí a denominação i-commerce (ilegal-commerce). Ações contra a pirataria virtual Outras operações semelhantes têm sido realizadas. Entre fevereiro e abril deste ano a Polícia Civil vistoriou lan houses do Estado de São Paulo em busca de softwares piratas. Durante a operação, 97 lan houses foram notificadas, recebendo cartas informativas sobre a importância do uso do software original e as penalidades aplicadas em casos de violação de direitos autorais. De acordo com dados da Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos (APDIF), em 2004, 4.125 sites que disponibilizavam de forma ilegal conteúdo protegido pelo direito autoral foram notificados. Desses, 4.113 foram removidos: 56% dessas páginas eram de download de música e 44% de vendas de CDs falsificados. Matéria atualizada às 17h50 para correção de informação