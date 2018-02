PF prende 17 em cinco Estados por tráfico de drogas

Os 100 policiais que trabalham na Operação Araguaia ainda tentam cumprir outros oito mandados de prisão. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A pena pode ser de mais de 25 anos de prisão.

De acordo com a PF, os entorpecentes eram fornecidos para a organização criminosa por narcotraficantes bolivianos e paraguaios, que faziam o transporte da droga por meio de aeronaves e caminhões. Depois de chegar no Brasil, as drogas eram redistribuídas com a utilização de caminhões e veículos.