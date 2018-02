PF prende 20 em operação contra tráfico no Rio

Além disso, os 200 agentes que participam da operação cumpriram 48 mandados de busca e apreensão nos municípios de Volta Redonda, Resende e Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro;, em Santos, no litoral de São Paulo; e em Passa Quatro, em Minas Gerais.

Na terça-feira, as investigações já tinham resultado na prisão em flagrante de quatro suspeitos e na apreensão de 500 gramas de crack em Queluz, São Paulo. Além da suspeita de associação para o tráfico de drogas, principalmente crack vindo de Taubaté, no interior paulista, e de Minas Gerais, há possibilidade de envolvimento com furto de automóveis e roubo de cargas.