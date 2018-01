PF prende 31 suspeitos de fraude bancária pela Internet A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, em Minas Gerais, 31 suspeitos de fraudar operações bancárias pela Internet. Segundo uma nota da PF, os crackers --especialistas em invasão de sistemas de informática com intenções criminosas-- envolvidos no esquema roubavam senhas e dados cadastrais de correntistas e depois faziam transferências, saques e pagamentos indevidos. O prejuízo é estimado em 600 mil reais ao ano por cada cracker, disse a polícia. A quadrilha tinha ação nacional, mas se concentrava nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Nova Serrana, Divinópolis, Nova Lima, Conselheiro Lafaiete e Uberlândia. As investigações da Operação Ilíada começaram há oito meses e resultaram em 20 prisões preventivas e 11 temporárias, e teve ajuda das polícias dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, segundo a PF. A PF disse ainda que os 160 agentes da PF envolvidos na operação também cumpriram 34 mandados de busca e apreensão, além das prisões. (Texto de Maurício Savarese)