PF prende 43 por tráfico de drogas na Região Sul A Polícia Federal prendeu 43 participantes de uma quadrilha de traficantes de drogas em oito cidades do Rio Grande do Sul, uma de Santa Catarina e uma do Paraná, nesta terça-feira. A investigação, iniciada em agosto do ano passado, concluiu que o grupo tinha um núcleo em Santa Maria, na região central do Estado, e ramificações na região metropolitana de Porto Alegre e Foz do Iguaçu, no Paraná.