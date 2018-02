PF prende 7 por tráfico de armas dos EUA para o Brasil

O esquema desmontado pela operação Bed-Bugs, que contou com o apoio da Polícia norte-americana, atuava nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com as investigações, as armas eram transportadas em mudanças de famílias brasileiras que regressavam dos Estados Unidos. Os fuzis eram escondidos dentro de colchões e desembarcados em contêineres no Porto de Santos, no litoral paulista. Os compradores das armas, segundo a PF, eram traficantes de drogas de favelas, principalmente do Rio de Janeiro.

Na operação, os policiais apreenderam 22 fuzis calibre 762 e uma grande quantidade de munições. As investigações foram conduzidas pela PF em Minas Gerais e contaram com a participação da unidade de Santos. Os presos no Brasil foram encaminhados à penitenciária mineira de Governador Valadares, onde estão à disposição da Justiça Federal. Eles serão indiciados pelos crimes de tráfico internacional de arma de fogo e de formação de quadrilha.