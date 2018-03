PF prende acusados de venda ilegal de remédios em SE A Polícia Federal (PF) prendeu hoje três acusados de desviar e vender ilegalmente medicamentos controlados em Sergipe. De acordo com informações da Rede Globo, também foram lacradas duas farmácias e cumpridos sete mandados de busca e apreensão. A operação, batizada de "Desvio Químico", envolveu cerca de cem agentes da PF, além de funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O esquema mantido pelos suspeitos, entre eles um médico e um funcionário do maior hospital público do Estado, era investigado havia três meses.