PF prende cinco em operação contra pirataria na internet

A Polícia Federal (PF) desencadeou nesta terça-feira, 1, a Operação I-Commerce, a fim de combater a pirataria na internet com o comércio ilegal de cópias de filmes, seriados, músicas, jogos e softwares protegidos por direitos autoriais. De acordo com a PF, já foram efetuadas pelo menos cinco prisões em flagrante, sendo três no Rio Grande do Sul e duas em São Paulo. Cerca de 200 policiais devem cumprir 49 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Piauí e Rondônia. As buscas podem resultar em prisões em flagrante. De acordo com a PF, o nome da operação refere-se ao comércio eletrônico (e-commerce), daí a denominação I-Commerce (Ilegal-Commerce). Os suspeitos detidos poderão ser autuados por violação de direito autoral e crime previsto na lei de proteção a direitos autorais de software. Ambos prevêem pena máxima de 4 anos de prisão. A ação é resultado das investigações feitas a partir de representações encaminhadas por associações protetoras de direitos autorais ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade Intelectual (CNPC), do Ministério de Justiça. Texto atualizado às 14h36 (com Bianca Pinto Lima, do estadao.com.br)