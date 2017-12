PF prende educador da Fundação Casa com drogas

A Apreensão ocorreu no quilômetro 91 da rodovia Transbrasiliana (BR-153), município da Jaci, interior paulista. Numa fiscalização de rotina, os agentes abordaram um Ford Fiesta, com placas de Curitiba, ocupado por três pessoas. Ao revistar o veículo, os agentes localizaram as drogas, a munições e os anabolizantes escondidos em duas caixas de som.

Ao verificar a identidades dos ocupantes do veículo, os policiais constataram que dois deles trabalham no serviço público, em órgãos de defesa judicial da União e de proteção a menores infratores. A PF divulgou apenas as iniciais: W.G.N.S, de 29 anos, segundo a PF, é educador da Fundação Casa, de Formosa (MG), e C.R.S.O., de 31, trabalha como vigilante na sede da Advocacia Geral da União, em Brasília.

Segundo a Polícia, os dois só foram presos, por tráfico e contrabando, porque ficaram muitos nervosos. A abordagem seria apenas para pedir documentos do carro e dos ocupantes, mas o nervosismo chamou a atenção e levou os agentes a fazer a revista no interior do veículo.

Além dos dois homens, uma estudante de 24 anos, namorada do vigilante da AGU, também foi detida. Todos foram levados para a Delegacia da PF de São José do Rio Preto (SP).